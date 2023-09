Starfield: Bug lässt Händler ohne Credits ausbeuten

Autor:, in / Starfield

In diesem Video zu Starfield zeigen wir euch wie ihr den Händler auf Akila City ausnehmen könnt ohne Credits auszugeben.

In Starfield gibt es unzählige Planeten, viel zu entdecken und natürlich auch viel zu erleben.

Bei so einem riesigen Spiel gibt es auch Schlupflöcher, eins haben wir euch bereits in einer anderen Starfield News zum Anzug gezeigt.

In diesem neuen Video gibt es einen etwas seltsamen Bug, der sicher nicht so vorgesehen war. Alle Händler im Spiel bieten euch gegen Credits ihre Gegenstände an. Auf Akila City könnt ihr den Händler ausnehmen, ohne ihm überhaupt einen einzigen Credit zu zahlen.

Wie das funktioniert, haben wir für euch im folgenden Video festgehalten. Wir sind uns sicher, dass das so nicht beabsichtigt ist und der Fehler bald behoben wird.

