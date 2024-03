Steam: Familienbibliothek als Beta erhältlich

Autor:, in / Steam

Ab sofort können sich Spieler, die sich für die neue Steam Familienbibliothek Beta angemeldet haben, mit bis zu insgesamt fünf weiteren aus dem gleichen Haushalt stammenden Mitgliedern eine gemeinsame Spielbibliothek teilen.

Spiele von anderen können, anders als zuvor, nun auch gespielt werden, wenn der ursprüngliche Besitzer gleichzeitig einen anderen Titel spielt. Jedoch kann das gleiche Spiel nur von mehreren Personen zur selben Zeit gespielt werden, wenn auch mehrere Exemplare davon in der Familienbibliothek vorhanden sind.

Außerdem kann jeder Spieler, auch wenn ihm das Spiel nicht gehört, eigene Errungenschaften freischalten sowie eigene Speicherstände anlegen.

Sogar neue Beschränkungen für Kinder werden eingeführt, um spezielle Titel in der geteilten Bibliothek vor ungewolltem Zugriff zu schützen oder diverse Einkaufs- und Sozialfunktionen zu limitieren. Beispielsweise kann ein Kinder-Account jetzt eine Anfrage an einen Erwachsenen-Account stellen, bezüglich des Kaufs eines Spiels, welcher dieser dann per Mail oder Mobilgerät erlauben bzw. abweisen kann.

Entwickler können aus dem Familienbibliothek-Feature jederzeit ein- oder austreten, wobei schon jetzt eine große Liste an unterstützten Titeln vorhanden ist.

Wie und wo ihr diese neue Funktion austesten könnt, erfahrt ihr hier. Es bleibt abzwarten, ob andere Anbieter wie Sony und Microsoft diesem Beispiel folgen und künftig ebenfalls „Familienbibliotheken“ anbieten werden.