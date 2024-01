Steam: Rekord mit 33,6 Millionen gleichzeitigen Nutzern

Autor:, in / Steam

Einen neuen Rekord mit 33,6 Millionen gleichzeitigen aktiven Nutzern stellt Steam am Wochenende auf.

Wer seine Games auf dem PC spielt, der kommt an Steam nicht vorbei. Die Vertriebsplattform für Videospiele konnte jetzt noch einmal seinen Rekord von vor fast genau einem Jahr noch einmal toppen.

Am gestrigen Sonntag stellte die Plattform mit 33.675.229 einen neuen Rekord an gleichzeitigen Spielern auf, die mit dem Dienst verbunden sind. Von diesen aktiven Nutzern waren 10.635.243 in einem Spiel.

Des Weiteren wurden im Jahr 2023 auf Steam 14.531 Spiele veröffentlicht. Das sind 1972 Spiele mehr als 2022.