Fortnite: Vermeintlicher Glitch ist laut Entwickler ein Feature

Fortnite

In Fortnite ist ein vermeintlicher Glitch dem Entwickler zufolge ein Feature und so beabsichtigt.

Mit dem neuen Jahreskapitel bzw. der neuen Saison kamen viele Neuerungen nach Fortnite. Neue Bewegungsanimationen und neue Modi wie LEGO Fortnite und Rocket Racing sind nur einige davon.

Neuerdings können Mitglieder einer Gruppe selbst den Spielmodus auswählen. Das macht jeden Teilnehmer faktisch zum Gruppenanführer, sorgt in der Community gleichzeitig aber auch für Stirnrunzeln. Von Spielern vermeintlich als Glitch angesehen, handelt es sich laut Epic Games aber um ein gewolltes Feature.

Auf Twitter sagte der Twitter-Account Fortnite Status, es sei kein Fehler, sondern dient dazu das jeder Teilnehmer seine Spielerfahrung selbst aussuchen kann, und nicht nur der Anführer.

Offenbar nimmt der Entwickler dafür in Kauf, dass Gruppenteilnehmer nach Lust und Laune den Modus wechseln, ein Spieler gab an, dass diese neue Funktion der Grund sei, warum er nur noch selten in offene Gruppen geht.

Was haltet ihr von diesem neuen Feature?