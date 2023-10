Steam: Regionswechsel für Spielkäufe im Ausland gesperrt

Steam sperrt ab sofort die Möglichkeit für Spieler, ihre Regionen zu wechseln, um sich billige Keys im Ausland zu besorgen. Steam wird die Preise in der Türkei und in Argentinien am 20. November auf USD-Preise umstellen. Somit ist ein Regionswechsel überflüssig.

In der offiziellen Stellungnahme heißt es: „Ab dem 20. November wird Steam die Währung für Verkäufe in Argentinien und der Türkei auf USD umstellen. Wir implementieren dies mit zwei neuen Preisregionen: LATAM – USD (was Argentinien einschließt) und MENA – USD (was die Türkei einschließt).“ „Wir empfehlen einen reduzierten USD-Preis in diesen neuen Regionen und haben die Vorschläge in unseren Preisfindungstools entsprechend aktualisiert. Für einige Länder/Gebiete in der folgenden Liste kann sich der Preis erhöhen, für andere kann er sinken, je nachdem, wie die Spiele vor dieser Änderung auf Steam bepreist waren. Wie bei allen Steam-Preisen wählen die Spieleentwickler den Preis, zu dem sie ihr Spiel auf Steam verkaufen möchten. Unten finden Sie eine Liste aller Länder/Gebiete, die in diesen neuen Preisregionen enthalten sind.“

Die Gründe für die Änderungen nennte man ebenfalls:

„Warum jetzt?“ „Die Wechselkursschwankungen in Argentinien und der Türkei haben es Spieleentwicklern in den vergangenen Jahren schwer gemacht, angemessene Preise für ihre Spiele zu wählen und sie aktuell zu halten.“ „Wir haben dies laut und deutlich bei unseren Entwicklertreffen und Gesprächen am runden Tisch gehört. Darüber hinaus hatten wir aufgrund der ständigen Wechselkursschwankungen, Gebühren, Steuern und logistischen Probleme Schwierigkeiten, die Steam-Zahlungsmethoden in diesen Ländern/Territorien am Laufen zu halten.“ „Die Preisgestaltung von Spielen in USD für Steam-Kunden in Argentinien und der Türkei wird uns dabei helfen, Spielern und Partnern mehr Stabilität und Konsistenz zu bieten, während wir gleichzeitig in der Lage sind, den Steam-Nutzern in diesen Ländern/Gebieten weiterhin eine Vielzahl von Zahlungsmethoden anzubieten.“

Sollte Steam damit erfolgreich sein, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Microsoft und andere Store-Anbieter nachziehen.