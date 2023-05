Ein weiterer Showcase zeigt tiefere Einblicke in den „World Tour Mode“ von Street Fighter 6. In diesem darf der Spieler sich einen Charakter erstellen, womit er dann, ähnlich wie in den Yakuza-Spielen, durch die Welt von Street Fighter laufen wird. Das Tool-Kit dazu war bereits in der Demo anspielbar.

In der offenen Welt haben Kämpfer immer wieder die Möglichkeit, gegen bekannte Street Fighter anzutreten, um so ihren Charakter zu modifizieren und Erfahrungen zu sammeln. Das können kosmetische Gegenstände sein, bis hin zu mächtigen Angriffen, die sie dann erlernen.

Die Open-World stellt auch Nebenaufgaben zur Verfügung und die geliebten Sammelgegenstände dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der World Tour-Modus hat ein wenig was von einem Rollenspiel, was Capcom für Street Fighter 6 aufgebaut hat und sogar an Mini-Games, die an alte Street Fighter-Teile angelehnt sind, hat man ebenso bedacht. Mit dabei ist beispielsweise das Time-Attack-Level aus den ersten Teilen, in denen man möglichst schnell ein Auto zerstören muss.

Street Fighter 6 kann vorbestellt werden und erscheint am 2. Juni 2023: