Streets of Rage 4: Knochenberstender Survival-Modus präsentiert

Streets of Rage 4 DLC Mr. X Nightmare für den 15. Juli angekündigt. Neuer Trailer präsentiert den Survival-Modus.

Publisher und Co-Entwickler Dotemu und die Co-Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games kündigten heute an, dass Mr. X Nightmare, der kommende DLC für den Smash-Hit Streets of Rage 4, am 15. Juli für 7,99 € auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC über Steam, GOG und den Windows Store erscheinen wird.

Die Ankündigung kommt gemeinsam mit Details für den Survival-Modus von Mr. X Nightmare, eine Herausforderung für die versiertesten Kämpferinnen und Kämpfer von Streets of Rage 4 mit enormem Wiederspielwert. Stellt euch endlosen Angriffswellen und verdient Belohnungen, solange ihr überleben könnt.

Der Survival-Modus kommt in zwei Variationen: Zufällig, hier bleibt durch zufällig generierte Runs jeder Kampf unvorhersehbar und wöchentlich, eine feste Reihenfolge an Begegnungen, die jede Woche festgelegt wird. Werft im Release-Date-Trailer von Mr. X Nightmare einen Blick darauf, wie die Varianz des Survival-Modus auf die phänomenalen Kampftechniken von Streets of Rage 4 aufbaut.

Jedes abgeschlossene Level bietet zwei zufällige Belohnungen, aus denen man wählen kann. Die Boni dieser Belohnungen können miteinander kombiniert werden um die Charaktere auf einzigartige – und verheerende – Weißen zu verstärken.

Sich den Herausforderung des Survival-Modus zu stellen schaltet zudem neue Moves frei, die in allen Modi von Streets of Rage 4 eingesetzt werden können. Spielerinnen und Spieler können so die Move-Listen ihrer liebsten Charaktere personalisieren. Fortschritt schaltet zudem verheerende neue Waffen frei, die sowohl im Survival-Modus, wie auch im kommenden Trainingsmodus eingesetzt werden können und es gibt auch Galerie-Inhalte.

Die Leaderboards des Survival-Modus halten die Runs der Community fest, wer kämpft am besten in Oak City?

Mr. X Nightmare bringt zudem Estel Aguirre als spielbaren Charakter, spielbare Versionen von Max Thunder und Shiva und groovige Original-Musik von Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends).

Ein zusätzliches, kostenfreies Update bringt ein tiefgreifendes Trainingssystem, Farbgebungsoptionen, einen irren Mania+ Schwierigkeitsgrad und eine Vielzahl an Verbesserungen und Balancing-Optimierungen, die auf Feedback aus der leidenschaftlichen “Streets of Rage 4”-Community zurückgehen. Dieses Update erscheint ebenfalls am 15. Juli.

Eine neue, physische Version von Streets of Rage 4 mit allen “Mr. X Nightmare” -Inhalten kann ab heute dank Merge games vorbestellt werden. Diese Edition erscheint am 28. September.