Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare DLC fügt Max Thunder hinzu

Der Mr. X Nightmare DLC fügt Max Thunder zu Streets of Rage 4 hinzu.

Publisher und Entwickler Dotemu, sowie die Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games kündigten Anfang April mit Mr. X Nightmare einen neuen kostenpflichtigen DLC für Streets of Rage 4 an. Der DLC würde mit 3 neuen Charakteren, sowie einem Überlebensmodus kommen. Der erste Charakter war Estel Aguirre, ein Polizist, der als einer der Bosse im Originalspiel dient.

Der zweite Charakter Max Thunder ist ein lang ersehnter Streets of Rage 2-Ableger und einer der Bosse von Streets of Rage 4. Max ist im vierten Teil kein Bösewicht; er wird nur von seinem Verstand kontrolliert und die Spieler müssen ihn davon befreien. Max scheint einige seiner Boss-Moves beizubehalten, aber der schwere Schläger bekommt auch einige neue, darunter eine Wand-Sprung-Attacke und eine Boden-Attacke, die Blitze herabruft.

Zusätzlich zu Mr. X Nightmare wird Streets of Rage 4 auch ein kostenloses Update erhalten, das den neuen Schwierigkeitsgrad New Mania+, einen dringend benötigten Trainingsmodus und mehrere neue Farben für jeden Charakter enthalten wird. Mr. X Nightmare wird im Laufe des Jahres 2021 für Streets of Rage 4 veröffentlicht.

Streets of Rage 4 ist jetzt für Xbox Konsolen, PS4, Switch und PC erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.