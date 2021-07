Take-Two Interactive: Unternehmen übernimmt Dynamixyz

Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO) gab heute die Übernahme des Privatunternehmens Dynamixyz bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich videobasierter Gesichtsanimation.

Dynamixyz wurde 2010 in Cesson-Sévigné, Frankreich, gegründet und besitzt und betreibt eine Reihe von hochmodernen, proprietären Werkzeugen und Technologien für Motion Capture, Gesichtsanalyse und vollständige 3D-Verarbeitung, die Computergrafik, Computer Vision und maschinelles Lernen kombinieren.

In den letzten zehn Jahren war Dynamixyz ein geschätzter Partner der Unterhaltungsindustrie, einschließlich der hundertprozentigen Take-Two-Labels Rockstar Games und 2K, und hat an so hochgelobten Projekten wie Red Dead Redemption 2 und NBA 2K21, der Zeichentrickserie Love, Death & Robots und Filmen, einschließlich Avengers: Endgame. Finanzielle Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.