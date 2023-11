Suicide Squad: Kill the Justice League: Hier gibt es den offiziellen Harley Quinn Trailer

Warner Bros. Games und DC veröffentlichen einen neuen Suicide Squad: Kill the Justice League Trailer. Diesmal gibt es Dr. Harleen Quinzel auch bekannt als Harley Quinn zu sehen.

Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Third-Person-Shooter voller Action/Abenteuer, in dem Spielerinnen und Spieler in die Rollen von Harley Quinn (auch bekannt als Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (auch bekannt als Floyd Lawton), Captain Boomerang (auch bekannt als Digger Harkness) und King Shark (auch bekannt als Nanaue) schlüpfen und ein Team bilden müssen, um die größten Superhelden der Welt zur Strecke zu bringen: die Justice League.

Den neuen Suicide Squad: Kill the Justice League Trailer zu Harley Quinn gibt es hier zu sehen:

Suicide Squad: Kill the Justice League ist ab dem 2. Februar 2024 erhältlich. Details zur Vorbestellung gibt es in dieser Suicide Squad: Kill the Justice League News.