Sumo Digital: Tencent übernimmt Sumo Digital für rund 1,3 Milliarden

Sumo Digital, die Macher von Crackdown 3, Sackboy: A Big Adventure und vielen anderen Spielen gehören jetzt Tencent. Die Barübernahme wird über die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tencent, Sixjoy Hong Kong Limited, abgewickelt.

„Die drei Gründer von Sumo, die im Unternehmen arbeiten, Paul Porter, Darren Mills und ich sind leidenschaftlich bei dem, was wir tun, und sind voll und ganz bereit, in unseren Rollen weiterzumachen“, sagte CEO Carl Cavers in einer Erklärung.

„Die Gelegenheit, mit Tencent zusammenzuarbeiten, konnten wir uns einfach nicht entgehen lassen. Sie wird Sumo eine weitere Dimension verleihen und uns die Möglichkeit geben, dieser erstaunlichen Industrie unseren Stempel aufzudrücken, auf eine Art und Weise, die bisher unerreichbar war.“

James Mitchell, Chief Strategy Officer von Tencent, fügte hinzu: „Tencent ist stolz darauf, seit 2019 ein Investor von Sumo zu sein, und wir sehen den vorgeschlagenen Zusammenschluss als eine Weiterentwicklung unserer Partnerschaft. Tencent ist ein engagierter Investor in der Spieleindustrie, der das Wachstum von Spielstudios auf der ganzen Welt unterstützt hat. Wir schätzen das Team von Sumo und die Spiele, die sie produzieren, sehr, und ihre Strategie und ihr Innovationsgeist haben den Erfolg des Unternehmens über viele Jahre hinweg untermauert.“

„Tencent beabsichtigt, seine Expertise und Ressourcen einzubringen, um das Wachstum von Sumo sowohl in Großbritannien als auch im Ausland zu beschleunigen und Sumo auf dem Markt für hochkarätige kreative Talente sowie Großbritannien als Drehscheibe für Spieleinnovationen zu unterstützen. Wir glauben, dass die vorgeschlagene Transaktion für alle Beteiligten von Vorteil ist, einen überzeugenden Wert für die Sumo-Aktionäre liefert und gleichzeitig das Sumo-Geschäft für die Zukunft stärkt.“