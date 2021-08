Tales of Arise: Gameplay-Videos zeigen frühe Abschnitte und Bosskampf

Autor:, in / Tales of Arise

In neuen Gameplay-Videos zu Tales of Arise sind frühe Abschnitte sowie ein Bosskampf des kommenden Rollenspiels aus dem Hause Bandai Namco zu sehen. Auch die Zusammenarbeit der beiden Charaktere Alphen und Shionne kommt zum Tragen.

Während des Bosskampfs gegen den mit einer massiven Streitaxt bewaffneten Lord Balseph weicht Alphen mithilfe der Counter Edge-Mechanik im perfekten Moment einer Attacke des Bosses aus, was eine Art Zeitlupen-Sequenz auslöst und einen mächtigen Gegenangriff ermöglicht. Gegen Ende des Kampfes entfesseln Alphen und Shionne gemeinsam eine Boost Strike-Attacke, die dem Boss schweren Schaden zufügt.

Ab dem 18. August haben alle interessierten Besitzer einer Konsole, für die der Titel erscheint, die Möglichkeit Tale of Arise via Demo anzuspielen. Die Vollversion des Rollenspiels erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.