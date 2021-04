Tales of Arise: Veröffentlichung im September 2021 enthüllt

Autor:, in / Tales of Arise

Tales of Arise erscheint im September 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S und weitere Plattformen mit zusätzlichen Grafik-Modi.

In der neuesten Ausgabe der Famitsu wurde bekannt gegeben, dass Tales of Arise am 10. September 2021 veröffentlicht wird.

Tales of Arise erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Auf den Next-Gen-Konsolen wird Tales of Arise einen 4K- und zusätzlich einen 60FPS-Modus bieten. Dazu unterstützt das Spiel Smart Delivery auf en Xbox-Konsolen und ein kostenloses PS5-Upgrade wird ebenfalls unterstützt.

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass das Spiel die umfangreichsten Zwischensequenzen in der Serie haben wird und ein neues Kampfsystem einführen wird.