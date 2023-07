Team 17: Partnerschaft mit Entwickler Lichthund

Team17 Digital hat eine neue Partnerschaft mit dem preisgekrönten Entwicklungsstudio Lichthund angekündigt. Das in Warschau ansässige Studio, das sich auf frische und skurrile Spielerlebnisse konzentriert, wurde 2016 mit seinem Debüt-Titel, dem rasanten Lichtspeer-Wurf-Actionspiel Lichtspeer, bekannt.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Team17 Digital das nächste Spiel von Lichthund veröffentlichen. Dabei handelt es sich um ein noch unangekündigtes, originelles Spiel, das sich stark an die idiosynkratischen Traditionen beider Unternehmen anlehnt und derzeit für PC und Konsolen entwickelt wird.

Michael Pattison, CEO, Team17 Digital, sagte: „Ich und der Rest von Team17 Digital freuen uns, mit Lichthund an ihrem nächsten Titel zu arbeiten, der genauso einzigartig zu werden verspricht wie ihr Debüt. Die Partnerschaft unterstreicht unsere kontinuierliche Mission, außergewöhnliche Entwickler dabei zu unterstützen, die besten und vielseitigsten Indie-Spiele der Welt zu entwickeln, und wird unser Portfolio von fast 150 Spielen stärken.“

Rafal Zaremba, CEO von Lichthund, sagte: „Wir freuen uns unglaublich über die Zusammenarbeit mit Team17 bei einem unserer Projekte. Die Partnerschaft mit einem Publisher, der unsere Werte und kreative Vision teilt, war uns sehr wichtig. Gemeinsam sind wir bestrebt, die Messlatte in Bezug auf die Produktionswerte höher zu legen und ein Spiel zu erschaffen, das die Spieler fesselt und in eine neue und aufregende Erfahrung eintauchen lässt. Nachdem wir unsere Herzen und Seelen in den Entwicklungsprozess gesteckt haben, können wir es kaum erwarten, mehr über das Spiel zu erzählen.“