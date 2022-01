Team 17: Worms-Entwickler kündigt umweltfreundliche NFTs als Limited Edition an

Team 17 kündigt umweltfreundliche NFT-Objekte zu Worms in limitierter Edition an.

Mit Team 17 ist ein weiterer Entwickler auf den Zug von NFT-Objekten aufgesprungen.

Die NFTs kommen in Form Computer generierter Artworks in limitierter Edition daher, die über Reality Gaming Group mittels „Sidechain“ des „Ethereum Mainnet“ verkauft werden.

Wie Eurogamer berichtet, sei die Registrierung des Besitzes eines Worms-Sammelstücks umweltfreundlich. So soll der Energieverbrauch dem durchschnittlichen Verbrauch eines Wasserkochers in 11 Haushalten entsprechen, wenn sich 100.000 Menschen ein Worms-Sammelstück kaufen.

Ein Teil der Einnahmen will man an „Coin 4 Planet“ stiften, die sich der NFT-Nachhaltigkeit widmen. Unter anderem in die Idee „Refeed Farms“, wo man in Wurmbeete für Lebensmittelabfälle investiert, die effizienter und sauberer sein sollten als Handelsdünger.

Auf der Seite metaworms.live ist bisher nur eine 3D-Animation eines möglichen NFT-Objekts zu sehen.