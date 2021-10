Team Ninja: Actionspiel zu Romance of the Three Kingdoms in Entwicklung

Team Ninja entwickelt gemeinsam mit Koei Tecmo’s Kou Shibusawa ein Actionspiel zu Romance of the Three Kingdoms.

Ein Gemeinschaftsprojekt, welches auf der Welt von Romance of the Three Kingdoms basiert, befindet sich in Entwicklung.

Für die Zusammenarbeit haben sich Team Ninja und Koei Tecmo’s Kou Shibusawa zusammengefunden.

Bei dem Projekt soll es sich um ein Actionspiel handeln, wie die Famitsu berichtet.

Weitere Details sind nicht bekannt.