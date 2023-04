Team Ninja: Studio will 2023 noch unangekündigtes Spiel veröffentlichen

Bei Entwickler Team Ninja sind in den nächsten Jahren drei Veröffentlichungen angedacht, wie Fumihiko Yasuda im Interview mit Famitsu verraten hat.

Erst Anfang März erschien Wo Long: Fallen Dynasty und schickte die Spieler im antiken China auf Dämonenjagd. Team Ninja macht aber keine Pause und ist weiter produktiv. Für 2024 wurde Rise of the Ronin exklusiv für PlayStation 5 angekündigt, davor und danach sollen jeweils 2023 und 2025 bisher noch nicht angekündigte Titel veröffentlicht werden.

Laut einer Übersetzung von DualShockers sagte Yasuda: „Wir entwickeln Rise of the Ronin seit etwa 7 Jahren und planen, es 2024 zu veröffentlichen. Dieser [unangekündigte] Titel wird 2023 erscheinen, und wir möchten 2025 einen weiteren neuen Titel veröffentlichen. Ich hoffe, dass ich euch in der Zukunft mehr darüber erzählen kann, wenn ich darf.“