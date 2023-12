TEKKEN 8: Beeindruckende Spielszenen aus dem Beat’em Up

Am 28. Januar setzt sich mit TEKKEN 8 die Geschichte um die Mishima-Blutlinie fort. In unserer Vorschau haben wir euch tiefe Einblicke in den neusten Ableger der Beat ‚em up – Serie gegeben.

Wer es nun nicht mehr abwarten kann, bis der Titel im Januar 2024 erscheint, kann sich die TEKKEN 8 Demo kostenlos im Xbox Store herunterladen.

Wir haben uns bereits in die Demo gestürzt und dieses für euch in gestochen scharfen 4K festgehalten.

