TEKKEN 8: Dead or Alive 6 Director packt mit an

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

TEKKEN 8 bekommt Unterstützung aus dem Dead or Alive-Universum, wie Yohei Shimbori offiziell bestätigte.

Gespannt warten die Fans der Reihe auf TEKKEN 8 und überraschenderweise kommt kurz vor der Veröffentlichung im kommenden Monat ein interessantes Detail ans Licht. Via X/Twitter bestätigte Dead or Alive 6-Director Yohei Shimbori, dass er in die Arbeiten von TEKKEN 8 involviert ist.

Über sein offizielles Profil teilte er mit, dass er dazu vor der Veröffentlichung von TEKKEN 8 eigentlich gar nichts sagen wollte, doch da die Information nun anderweitig nach außen gedrungen sei und er von den Verantwortlichen grünes Licht erhalten habe, gebe er nun auch über sein Profil bekannt, dass er an TEKKEN 8 mitarbeite.

Shimbori, der bereits an Dead or Alive 5 mitwirkte, erklärte außerdem, dass er derzeit nicht ins Detail gehen könne, aber darauf hoffe, eines Tages über seine Arbeit an TEKKEN 8 sprechen zu dürfen. Mit der Hoffnung, dass das Spiel gefallen werde, schließt er das Thema vorerst ab.

TEKKEN 8 erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Weitere Details zum Kampfspiel gibt es in unserer TEKKEN 8 Vorschau.