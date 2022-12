TEKKEN 8: Eine neue Ära beginnt für Kampfspiel-Reihe

Autor:, in / TEKKEN 8

Bandai Namco Europe präsentierte bereits den ersten Story- und Gameplay-Trailer zu TEKKEN 8. Der Trailer zeigt die fortschrittliche Grafik, detaillierte Charaktermodelle, atmosphärische zerstörbare Umgebungen und eine neue Spielmechanik.

Den Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen:

Bandai Namco Europe gab dazu bekannt, dass sich das Gameplay von TEKKEN 8 auf „Aggressive“-Taktiken fokussieren wird. Unter Beibehaltung der eigenen TEKKEN-Identität wird das Spiel mit viszeralen, bildschirmfüllenden Angriffen und dynamischen, zerstörbaren Umgebungen sowohl den Spielerinnen und Spielern, als auch Zuschauerinnen und Zuschauern, ein aufregendes Erlebnis bieten.

Der Trailer hebt außerdem eine neue Spielmechanik hervor: Das „Heat System“, das aggressive Angriffe mit speziellen Moves und Fähigkeitsverbesserungen für die einzelnen Charaktere auslöst.

„Fist meets Fate“, in der dramatischen neuen Storyline von TEKKEN 8. Die TEKKEN-Serie hält den Guiness-Weltrekord für die am längsten andauernde Videospiel-Storyline, und TEKKEN 8 setzt die tragische Saga der Blutlinien Mishima und Kazama und ihren weltbewegenden Vater-Sohn-Zwist fort.

Die Geschichte beginnt dort, wo der vorherige Teil aufgehört hat, in einer Welt, die tief in den verheerenden Krieg zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama verstrickt ist. Nachdem er scheinbar eine Niederlage durch Kazuya erlitten hat, stellt sich Jin seinem eigenen Schicksal. Seine Mutter, Jun Kazama, taucht nach ihrer Abwesenheit aus der TEKKEN-Reihe auf, um zu versuchen, das Blatt in dieser Blutfehde zu wenden.

TEKKEN 8 wird exklusiv für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (über Steam) erscheinen.