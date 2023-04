Test Drive Unlimited Solar Crown: Entwickler packen spannende Details aus

In den frühen Morgenstunden (für ein Wochenende) haben wir euch schon erste Details zu Hongkong Island (HKI) von Test Drive Unlimited Solar Crown (TDUSC) vorgestellt.

Die Entwickler haben sich ebenfalls zu Wort gemeldet und weitere Details veröffentlicht.

„Um die Erkundungsmöglichkeiten zu erweitern, haben wir unsere Erfahrung aus WRC-Spielen genutzt, um bestimmte Spazier- und Wanderwege in kleine Bergstraßen zu verwandeln, die ein Auto benutzen kann. Es liegt an Ihnen, alle geheimen Gegenden der Insel zu entdecken, indem Sie Strecken befahren, die nicht immer auf der Karte verzeichnet sind! Es dauert seine Zeit, bis HKI alle seine Geheimnisse preisgibt…“

„Dank der Erfahrung, die wir bei der Entwicklung zahlreicher Rallye- (WRC-Serie) und Motorradspiele (TT-Serie) gesammelt haben, verfügen wir über ein beträchtliches Know-how bei der Schaffung realistischer Umgebungen in großem Maßstab. Aber TDU ist eine andere Art von Erfahrung und eine größere Herausforderung.“

„In einem Open-World-Spiel wie TDU müssen wir ein nahtloses und interessantes Fahrerlebnis bieten und die Erkundung fördern, was ein wichtiger Teil des Erlebnisses ist. Um die Immersion zu erhöhen und die Spieler in ein neues Land zu versetzen, wollten wir das HKI auch sehr realistisch gestalten, weshalb wir es im Maßstab 1:1 nachgebaut haben. Das war sowohl technisch als auch in Bezug auf das Gameplay eine Herausforderung.“

„Die Insel Hongkong mit all ihrer Vielfalt und ihren kleinen Details nachzubilden, war eine große Herausforderung.“

Darüber hinaus versprechen euch die Verantwortlichen eine unglaubliche Atmosphäre mit Vielfalt und reichlich Abwechslung.

Stéphane Cambier, Lead Artist

„HKI hat eine große Vielfalt an Schauplätzen, und wir wollten so viele dieser Umgebungen wie möglich nachbilden: von kleinen Buchten an der Küste über Berggipfel bis hin zu dichten städtischen Stadtgebieten und Sümpfen.“

„Natürlich kann man Hongkong nicht ohne die großen Wahrzeichen zeigen, die die berühmte Skyline ausmachen, und ohne ikonische Orte aus Filmen wie das Monster Building.“

„Sie können durch die Innenstadt von Wan Chai fahren, das Finanzviertel mit riesigen Gebäuden wie dem Hopewell Centre und Convention Centre, dann durch den Central District unter dem Bank of China Tower of China Tower und den Zwillingstürmen des Lippo Centre, einem legendären Wolkenkratzer am HKI.“

„Das Gebiet der East Docks ist der perfekte Spielplatz für die Streets. Ihr Hauptquartier, ein unterirdischer Industrienachtclub, ist hier zu finden. Wenn Sie jedoch eine ruhigere und wohnlichere Atmosphäre bevorzugen, ist das Repulse Bay mit seinen Luxusgeschäften auf der Südseite der Insel. The Peak, der höchste Punkt der Insel, eignet sich perfekt für ein Offroad-Erlebnis und um die Stadt bei Sonnenuntergang zu bewundern.“

„Sind Sie ein unverbesserlicher Entdecker im Herzen? Machen Sie sich auf die Suche nach kleinen Fischerdörfern am Fuße des Tai Tam Tuk-Stausee, die nur über kleine Pfade zu erreichen sind, und nehmen Sie den Dragon’s Back, um nach Shek O für unvergessliche Spielmomente, die es nur in TDUSC gibt.“

„Mit dieser geführten Tour können Sie sehen, dass HKI eine unglaubliche Vielfalt bietet, die wir originalgetreu nachgebaut haben, damit Sie mit Ihren Freunden epische Fahrabenteuer erleben können.“