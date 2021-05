The Ascent: Rollenspiel kann ab sofort vorbestellt werden

Autor:, in / The Ascent

Am 29. Juli 2021 wird der Shooter The Ascent veröffentlicht werden und direkt im Xbox Game Pass landen. Optimiert für Xbox Series X/S und ausgestattet mit Smart Delivery könnt ihr das Spiel ab sofort im Xbox Store vorbestellen und herunterladen, um am Release Tag direkt zu starten. Xbox Game Pass Abonnenten können das Rollenspiel mit 20 Prozent Rabatt kaufen.

The Ascent im Xbox Store vorbestellen

The Ascent ist ein Action-RPG-Shooter mit Einzelspieler- und Koop-Modus, der auf der überbevölkerten Cyberpunk-Welt Veles spielt.

Ihr seid ein Arbeiter und Sklave des Konzerns The Ascent – genau wie alle anderen in eurem Bezirk. Doch eines Tages werdet ihr in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group stellt aus unbekannten Gründen ihren Betrieb ein und das Überleben der Region steht auf dem Spiel. Ihr müsst zu den Waffen greifen und herausfinden, was dieses Chaos verursacht hat.