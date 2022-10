The Callisto Protocol: Survival-Horrorspiel hat Gold-Status erreicht

Striking Distance Studios gab auf Twitter bekannt, dass The Callisto Protocol den Gold-Status erreicht hat.

Gleichzeitig bedankte sich das gesamte Team für den Support und die Begeisterung der Fans.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can't wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 21, 2022