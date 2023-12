The Crimson Maid: Adventure erscheint 2024 für Xbox Series X|S

Autor:, in / The Crimson Maid

Die Indie-Entwickler GrimTalin und Darkania Works werfen einen ersten Blick auf The Crimson Maid und veröffentlichen eine spielbare Demo. The Crimson Maid ist ein Adventure mit Schwerpunkt auf Dialogen, Erkundung und dem Lösen von leichten Rätseln.

The Crimson Maid, geplant für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, nimmt euch mit auf eine spannende Reise, die nicht nur Mord, Mystery und Romantik, sondern auch einen Hauch von Übernatürlichem vereint.

The Crimson Maid erzählt die Geschichte des jungen, unschuldigen Priesters Marius, der sich in der Ausbildung befindet. Nach einigen Jahren der Entfremdung kehrt der Protagonist Marius in das Haus seiner Kindheit zurück, um seinem Vater nahe zu sein, der dem Tod nahe ist. Der ehrenwerte Leon Rosenthal ist an einer seltsamen Krankheit erkrankt, und es ist an Marius, seinem ältesten Sohn, die Ursache für den himmlischen Fluch, der seinen standhaften Vater befallen hat, zu beseitigen.

Euer Ziel ist es, in der Rolle von Marius in das Haus seiner Kindheit zurückzukehren, um sich wieder mit seinem kranken Vater, seiner strengen Mutter und seinem überforderten jüngeren Bruder zu versöhnen. Zu eurer großen Überraschung gibt es in eurem Haushalt jetzt ein verführerisches junges Dienstmädchen, Irina, die euch vom ersten Augenblick an bezaubert und eure Aufmerksamkeit ablenkt.

Doch eure aufblühende Romanze wird bald auf die Probe gestellt, als ein schrecklicher Mord das schwache Gleichgewicht dieser adligen Familie erschüttert. Ein zeitgemäßes Drama, das Romantik und Krimi mit einem Hauch von Übernatürlichem verbindet, beginnt jetzt.

The Crimson Maid ist ein Adventure, das sich auf Dialoge, Erkundung und das Lösen leichter Rätsel konzentriert. Interagiert mit Irina und euren Familienmitgliedern, um herauszufinden, wie sie sich fühlen, welche tiefen Sehnsüchte sie haben und was sie vielleicht verbergen.

Durchstöbert das Herrenhaus und die umliegenden Ländereien nach Hinweisen, optionalen Rätseln, verlegten Dokumenten und Einblicken in die Familie und die Vergangenheit. Begebt euch auf eine Reise der Selbstfindung, während ihr euch schließlich mit euren Entscheidungen, deren Konsequenzen und dem unerwarteten Vermächtnis eurer Abstammung auseinandersetzt.