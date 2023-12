Banishers: Ghosts of New Eden: Konsequenzen aller Entscheidungen

Erlebet, wie die Haupcharaktere in Banishers: Ghosts of New Eden die Konsequenzen ihrer Entscheidungen abwägen.

Focus Entertainment und DON’T NOD freuen sich, die Stimmen der Charaktere Red und Antea – bekannt aus der von Kritikern gefeierten Serie “Bodies” – in einem brandneuen Banishers: Ghosts of New Eden-Video, „The Weight of Consequences“, vorzustellen.

Erlebt das Spiel mit den Augen von Amaka Okafor und Russ Bain, den englischen Stimmen des Duos, begleitet von Stéphane Beauverger, dem erzählerischen Leiter des Spiels. Banishers: Ghosts of New Eden wird am 13. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

Lernt mehr über Antea Duarte und Red Mac Raith, zwei erfahrene Geisterjäger. Nach Anteas Tod und ihrer Rückkehr als Geist steht das Paar vor einem entscheidenden moralischen Dilemma. Da Anteas Geist nun zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten feststeckt, muss das Duo eine herzzerreißende Entscheidung treffen: entweder ihre Seele freilassen und sie für immer gehen lassen oder ihren Bannschwur verraten, indem sie die Lebenden opfern, um sie wieder zum Leben zu erwecken.

In diesem neuen Video erfahrt ihr, wie wichtig Entscheidungen sind und wie sie sich auf die geheimnisvolle Welt von Banishers: Ghosts of New Eden auswirken. Taucht ein in das Leben der Menschen von New Eden, um ihre schrecklichen Geheimnisse aufzudecken und diese von übernatürlichen Kräften beherrschte Welt zu bannen.

