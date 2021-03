The Dark Pictures Anthology: Friends Pass und Curators Cut für Little Hope verfügbar

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Alle Spieler von The Dark Pictures Anthology: Little Hope erhalten Zugang zu einem Friends Pass und damit auch zum Curators Cut.

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass ab sofort alle bisherigen BesitzerInnen von The Dark Pictures Anthology: Little Hope Zugang zu einem kostenlosen Friend’s Pass erhalten.

Der Friend’s Pass ermöglicht es den SpielerInnen das Spiel einmal komplett im Multiplayer-Modus „Gemeinsame Story“ mit einer weiteren Person, die das Spiel nicht besitzt, durchzuspielen, sofern sie sich auf derselben Plattform befinden.

Zusammen mit dem Friend’s Pass wird der Curator’s Cut allen zugänglich gemacht, mit dem es möglich ist, nach dem ersten Durchspielen eine neue Perspektive mit neuen und exklusiven Szenen zu erhalten.

Zusätzlich zu diesen In-Game-Inhalten ist ab heute der Soundtrack des Spiels auf allen wichtigen Streaming-Plattformen zu finden.

Little Hope ist der zweite Teil der The Dark Pictures Anthology, einer Serie von eigenständigen, cineastischen Horrorspielen, die in regelmäßigen Abständen ein neues Schreckenserlebnis bieten.

Jedes Spiel bietet eine neue Geschichte, einen neuen Schauplatz und eine neue Besetzung von Charakteren.

Das dritte Spiel House of Ashes erscheint später in diesem Jahr und wird SpielerInnen in die Dunkelheit unter dem Zagros-Gebirge versetzen. Etwas Uraltes und Unheimliches erwacht dort und sucht sich eine neue Beute zum Jagen.