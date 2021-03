Call of Duty: Modern Warfare: Neues hochauflösendes Texturenpaket verfügbar

Für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist ein neues Paket mit hochauflösenden Texturen verfügbar.

Activision hat für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ein neues Paket mit hochauflösenden Texturen veröffentlicht.

Es ist mittlerweile das dritte Paket dieser Art.

Wie auch schon in den beiden vorangegangen Paketen, enthält auch dieses Paket „detailreiche Texturen für Waffen und Operator in Modern Warfare und Warzone“ und ist für „Spieler auf Xbox One X und Xbox Series X mit hochauflösenden Anzeigegeräten“ empfohlen.

Beim Start von Call of Duty: Modern Warfare sollte euch das Spiel automatisch auf die Verfügbarkeit hinweisen. Falls nicht, könnt ihr in den Optionen im Reiter „Allgemein“ unter dem Punkt „Spielinstallationen“ auch manuell dieses Paket und andere (De)installieren.

Übersicht der verfügbaren Texturenpakete