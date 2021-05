Call of Duty: Modern Warfare: Zwei Veteranen haben Infinity Ward verlassen

Zwei prominente Call of Duty-Entwickler von Infinity Ward haben das Studio verlassen, um eine, wie sie es nennen, „seltene und aufregende neue Gelegenheit“ wahrzunehmen.

Narrative Director Taylor Kurosaki und Design Director Jacob Minkoff verließen Infinity Ward bereits Anfang des Jahres, obwohl die Nachricht erst jetzt öffentlich wird.

„Es war eine Ehre, in den letzten 7 Jahren ein Teil des Studios zu sein und wir sind so stolz auf das, was wir gemeinsam mit Modern Warfare und Infinite Warfare geschaffen haben. Wir wünschen dem Team nichts als das Beste“, so die beiden in einem gemeinsamen Statement.

In dem Statement heißt es weiter, dass Kurosaki und Minkoff noch nicht in der Lage sind, ihr nächstes Projekt anzukündigen, aber sie merkten an, dass mehr Details bald kommen sollen. Das gemeinsame Statement wurde sowohl Kurosaki als auch Minkoff zugeschrieben, also werden sie vermutlich zusammen an etwas gemeinsamen arbeiten.

Hey everyone, @JacobMinkoff and I wanted to share an exciting update. More to come! pic.twitter.com/W8jek72qDs — Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) May 27, 2021

Bevor er zu Infinity Ward kam, verbrachte Jacob Minkoff einige Jahre bei Naughty Dog, wo er an Uncharted 2: Among Thieves arbeitete, einschließlich des hochgelobten Zuglevels. Er wurde zum Lead Designer für Uncharted 3: Drake’s Deception und The Last of Us befördert.

Was Taylor Kurosaki betrifft, so kam er ebenfalls von Naughty Dog zu Infinity Ward. Bei dem Sony-Studio arbeitete er mehr als 10 Jahre lang als Narrative Design Lead für eine Reihe von Projekten.

Call of Duty Next wird von Sledgehammer Games erschaffen, dem Entwickler von Call of Duty: WWII. Das neue Spiel, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird Gerüchten zufolge ein weiteres WWII-Spiel sein, das möglicherweise Vanguard heißen wird. Gerüchteweise soll dieses Spiel in irgendeiner Weise mit Call of Duty: Warzone integriert werden.