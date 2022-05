The DioField Chronicle: ESRB-Einstufung erteilt

Bereits im März haben wir darüber berichtet, dass Square Enix The DioField Chronicle für Xbox, PlayStation, Switch und PC angekündigt hat.

Jetzt wurde das Spiel von der ESRB eingestuft, was darauf hindeuten könnte, dass The DioField Chronicle wie geplant im Jahr 2022 veröffentlicht werden wird.

Aus dem Eintrag gehen folgende Details hervor: „Dies ist ein Rollenspiel, in dem die Spieler Söldner steuern, die in einer fantastischen Welt gegen rivalisierende Fraktionen kämpfen. Aus einer Top-Down-Perspektive führen die Spieler taktische Kämpfe gegen menschliche Soldaten und fantastische Kreaturen (z. B. Riesenwölfe, Drachen, Untote). Der Spieler wählt Angriffsbewegungen aus einem Menü aus, während sich seine Gruppenmitglieder auf dem Schlachtfeld bewegen; die Charaktere setzen Waffen, Schwerter und Zaubersprüche/Energiestöße ein, um ihre Gegner zu besiegen. In Zwischensequenzen werden weitere Beispiele für Gewalt und Blut gezeigt: von Schwertern aufgespießte Charaktere; Soldaten, die mit Schwertern/Lanzen kämpfen, inmitten von Blutspritzern; Standbilder von in Blutlachen liegenden Charakteren. In einem Handlungsstrang entführt ein Schurke Frauen aus dem Dorf und zwingt sie, in einem Bordell zu arbeiten.“