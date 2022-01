The Elder Scrolls Online: High Isle Legacy of the Bretons angekündigt

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Entdeckt das Vermächtnis der Bretonen in der neuen einjährigen Saga von The Elder Scrolls Online High Isle Legacy of the Bretons.

In Legacy of the Bretons begebt ihr euch in The Elder Scrolls Online auf ein brandneues Abenteuer und erforscht die ritterliche Kultur des bretonischen Volkes und die Insel, auf der ihre adlige Elite lebt: High Isle.

Bethesda verkündet: „Wir freuen uns, im Rahmen unserer globalen Enthüllung 2022 die nächste große Saga von ESO und die dazugehörigen Veröffentlichungen zu enthüllen. Das einjährige Abenteuer ‚Das Vermächtnis der Bretonen‘ beginnt mit dem kommenden Dungeon-DLC ‚Aufsteigende Flut‘ und wird mit dem Kapitel ‚Die Hohe Insel‘ fortgesetzt, das ab sofort im Xbox Store vorbestellt werden kann!“

Das TESO-Jahr 2022 heißt somit Legacy of the Bretons und bietet euch zwei Erweiterungen: Ascending Tide Dungeon und High Isle.

Mit der The Elder Scrolls Online Collection: High Isle Collector’s Edition erhaltet ihr sofortigen Zugriff auf das Grundspiel und alle bisher veröffentlichten Kapitel:

High Isle (2022 neu)

Blackwood

Greymoor

Elsweyr

Summerset

Morrowind

Das Kapitel über die Hohe Insel führt euch an einen brandneuen Ort in der Elder Scrolls-Reihe: das Systres-Archipel, wo ihr die Gelegenheit habt, die Regionen der Hohen Insel und Amenos zu erkunden. Dort könnt ihr das üppige tropische Atoll erleben, das von atemberaubenden weißen Klippen umgeben ist und das die alte Heimat der bretonischen Elite darstellt.

Auf High Isle und Amenos habt ihr die Möglichkeit, in die ritterliche bretonische Gesellschaft einzutauchen und die verborgenen Geschichten und Überlieferungen dieses stolzen kriegerischen Volkes aufzudecken. Während eurer Abenteuer müsst ihr auch das Auftauchen einer finsteren neuen Organisation, des Ordens der Aufsteiger, untersuchen, die ganz Tamriel zu einem nicht enden wollenden Krieg zu verdammen droht.

Zusätzlich zur Haupthandlung gibt es eine Vielzahl einzigartiger, eigenständiger Quests, eine neue PvE-Prüfung, zwei brandneue Gefährten, neue Weltbosse, Höhlen, öffentliche Dungeons und eine Vielzahl einzigartiger Belohnungen, darunter Errungenschaften, Sammelobjekte und vieles mehr

The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint am 21. Juni für Xbox One und Xbox Series X|S-Konsolen.