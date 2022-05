The Elder Scrolls Online: Schauspieler Billy Boyd spricht über seinen High Isle-Charakter Brahgas

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Wenn das neue High Isle-Kapitel für The Elder Scrolls Online erscheint, dann werdet ihr früher oder später auf Brahgas treffen. Der Waldelf wird im Original von Billy Boyd gesprochen, den die meisten als Hobbit Peregrin „Pippin“ Tuk aus den „Der Herr der Ringe“-Filmen kennen werden.

In einem neuen Video spricht Boyd über seine Figur im Online-Rollenspiel, die den Spielern in ersten Schritten beim neuem Deckbau-Kartenspiel Ruhmesgeschichten helfen wird.

The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint am 6. Juni für PC/Mac und Stadia sowie am 21. Juni für Xbox und PlayStation.