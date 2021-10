The Elder Scrolls Online: Musikvideo von Trivium und mehr

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Seht euch an, was passiert, wenn Trivium und The Elder Scrolls Online aufeinandertreffen.

Im großen The Elder Scrolls Online-Jahresend-Livestream am 1. Oktober gab es jede Menge Infos zum kommenden DLC Deadlands, den Gaben von Dunkelforst und noch viel mehr. Ein wichtiger Teil davon war auch die Partnerschaft mit der Heavy Metal-Band Trivium, die sowohl ein Bardenlied aus TESO gecovert haben als auch den brandneuen Song The Phalanx aus ihrem neuen Album In the Court of the Dragon mit dem Musikvideo erstmals präsentiert haben.

Schaut euch das von The Elder Scrolls Online inspirierte Musikvideo The Phalanx von Trivium an:

Falls ihr den Jahresend-Stream verpasst habt, könnt ihr diesen hier mit deutschen Untertiteln anschauen:

Auch das Ingame-Event Gaben von Dunkelforst läuft weiterhin sehr erfolgreich und die Community hat bereits 94 Prozent Fortschritt erreicht. Bei Erreichen von 100 Prozent werden auch die letzten Belohnungen freigeschaltet. Es winkt unter anderem der kommende Story-DLC Deadlands, den alle Besitzer von The Elder Scrolls Online: Blackwood kostenlos erhalten.

Diese Woche stellt sich zudem ein Charakter aus dem kommenden Deadlands-DLC vor: Schwester Celdina. Celdina ist Hohepriesterin des Ordens der Erwachenden Flamme und ihre Herkunft ist ebenso rätselhaft und zwielichtig wie die Dagonistenanführerin selbst.

Mehr über Schwester Celdina und ihre Pläne für Tamriel erfahrt ihr im Prolog zu Deadlands, der jetzt kostenlos für alle Spieler von TESO verfügbar ist, und im kommenden DLC Deadlands. Die DLC-Spielerweiterung Deadlands erscheint am 1. November für PC/Mac und Stadia sowie am 16. November für Xbox und PlayStation.