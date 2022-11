The Witcher 3: Wild Hunt: Grafikvergleich zwischen Last- und Next-Gen

CD Projekt RED hat bereits einen Termin und Details zum kostenlosen Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition veröffentlicht. Das Spiel erfährt auf PC, PS5 und Xbox Series S/X ein umfangreiches Technik-Update. Dieses wird am 14. Dezember 2022 kostenlos zum Download bereitgestellt. Außerdem wird das Spiel um

CD Projekt RED hat bereits einen Termin und Details zum kostenlosen Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition veröffentlicht. Das Spiel erfährt auf PC, PS5 und Xbox Series S/X ein umfangreiches Technik-Update. Dieses wird am 14. Dezember 2022 kostenlos zum Download bereitgestellt. Außerdem wird das Spiel um einige Inhalte erweitert – hier dient die Netflix-Serie von The Witcher als Vorlage.

Nun wurde ein Video mit einem ersten Grafikvergleich veröffentlicht, das die Last-Gen- mit der Next-Gen-Version vergleicht. Das Video könnt ihr euch hier anschauen: