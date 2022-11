The Witcher 3: Wild Hunt: Physische Complete Edition erscheint nächstes Jahr

In dieser Woche hat sich CD Projekt RED in die Karten schauen lassen und viele Details zum Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt verraten. Die Details dazu haben wir euch in dieser Meldung mitgeteilt.

Darüber hinaus ist auch eine physische Complete Edition von The Witcher 3: Wild Hunt für Xbox Series X und PlayStation 5 in Arbeit. So berichtet Spike Chunsoft von einer Veröffentlichung der PS5-Version am 9. Februar 2023 in Japan.

Die Complete Edition wird also erst nach dem Next-Gen-Update erfolgen, welches ab dem 14. Dezember verfügbar sein wird.