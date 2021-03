The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Upgrade erscheint in der zweiten Jahreshälfte 2021

Das Next-Gen-Update von The Witcher 3 wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erscheinen.

CD Projekt Red hat in einem Bericht zur Unternehmensstrategie bekannt gegeben, dass man an einem Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt arbeitet.

Das Studio selbst übernimmt das Upgrade jedoch nicht, sondern hat Saber Interactive damit beauftragt. Das Team soll das Rollenspiel für Xbox Series X, Series S und PlayStation 5 optimieren.

Die Next-Gen-Edition von The Witcher 3 wird als eigenständige Version für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Besitzer des Rollenspiels erhalten das Upgrade kostenlos.