Throne and Liberty: Anmeldung zur Closed Beta möglich

Xbox Insider können sich für eine Closed Beta zum kostenlosen MMO Throne and Liberty anmelden.

Für den 10. April hat NCSOFT eine geschlossene Beta zum Free-to-Play-MMO Throne and Liberty geplant.

Wer Interesse hat an diesem Test auf seiner Xbox Series X|S teilzunehmen und Xbox Insider ist, der kann sich jetzt anmelden.

Die Anmeldung erfolgt direkt über die Xbox Insider Hub-App auf eurer Konsole. Die App könnt ihr kostenlos über den Store auf eure Konsole herunterladen.

In der App steuert ihr den Bereich „Previews“ an, wählt „Throne and Liberty Closed Beta“ aus und geht dann auf „Join“, um ihr beizutreten. Sollte der Beitritt erfolgreich verlaufen sein, werdet ihr zum Store weitergeleitet, wo ihr dann die Beta herunterladen könnt.

Die Plätze in der Closed Beta sind begrenzt.