Showcase 2024: Event ergründet Senuas mentale Gesundheit

Showcase 2024

Das Live-Event Hellblade: A Journey of the Mind ergründet die mentale Gesundheit von Senua und beleuchtet das Thema Psychose.

Spieler erleben in Hellblade: Senua’s Sacrifice die Geschichte von Senua, einer keltischen Kriegerin mit Psychose. Im Spiel begibt sie sich auf die Suche nach der Seele ihres Geliebten. Diese Suche findet dabei sowohl körperlich als auch geistig statt.

Bei der Entwicklung des Spiels arbeitete Ninja Theory eng mit Experten zusammen, um die Thematik und die Tiefe einer Psychose verstehen zu können.

Seit mehr als zehn Jahren etwa zählt Paul Fletcher als Professor für Neurowissenschaften von der Universität Cambridge zum Team. Weiterhin tat man sich für den Bereich Lebenserfahrung mit dem RCE Wellbeing Hub (ehemals Recovery College East) zusammen.

Ab dem 21. Mai wird in Senua’s Saga: Hellblade II der nächste Schritt zur geistigen Gesundheit unternommen. Auch für den Nachfolger arbeitete das Entwicklerteam mit kompetenten Partnern zusammen, damit die Erfahrungen, die Senua durchlebt, auch wahrheitsgetreu im Spiel zum Leben erweckt werden.

In einer speziellen Live-Veranstaltung am 9. April, kann mehr über die Partnerschaft zwischen Ninja Theory und Cambridge Neuroscience erfahren werden, während man in die Gedankenwelt von Senua eintaucht und das Thema Psychose näher beleuchtet.

Die Veranstaltung könnt ihr am Dienstag, 9. April um 15:00 Uhr über Twitch, YouTube und Facebook mitverfolgen.