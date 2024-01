Tools Up!: Ultimate Edition lädt zum Renovieren ein

Image: All in! Games

Tools Up! erscheint heute in der Ultimate Edition inklusive einem neuen Spielmodus.

Untold Tales und The Knights of Unity haben heute das chaotische Koop-Renovierungspartyspiel Tools Up! In der Ultimate Edition auf PC, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht. Die PlayStation 4- und 5-Versionen des Spiels werden aus technischen Gründen ein paar Wochen später erscheinen.

In Tools! Up! arbeiten die Spieler zusammen, um eine Reihe von immer skurrileren Häusern und Wohnungen zu renovieren. Stellt eure Teamwork-, Multitasking- und Schreikommunikationsfähigkeiten auf die Probe, während ihr im Wettlauf gegen die Zeit den Job erledigt, das unvermeidliche Chaos aufräumt und rechtzeitig vor der Tür steht.

Tools Up! Ultimate Edition gibt den Spielern Zugriff auf das gesamte chaotische Tools Up! Paket, einschließlich des Grundspiels, aller DLCs, Updates und eines neuen PvP-Modus, der in verschiedenen Teamkonstellationen gespielt werden kann.

Features

Zeit zum Renovieren: Tools Up! ist ein chaotisches lokales Koop-Spiel, das Ihre Renovierungs- und Teamwork-Fähigkeiten auf die Probe stellt. Arbeitet euch in einem weitläufigen Apartmentkomplex nach oben, während ihr immer kompliziertere Häuser renoviert, um die exakten (und oft bizarren) Anforderungen der örtlichen Mieter zu erfüllen.

Lokaler Couch-Koop für bis zu 4 Spieler: Spielt mit bis zu 4 Freunden, um die Effizienz oder das Chaos eures Renovierungsteams zu steigern. Es gibt keinen Online-Multiplayer. Das Spiel kann im Einzelspielermodus gespielt werden, aber es wird empfohlen, mit mindestens einer weiteren Person zu spielen.

Es gibt hier viel zu tun: Das ist keine einfache Aufgabe, also mussten ein paar Profis ran – na ja, sozusagen. In jedem Level müsst ihr eine Menge Aufgaben erledigen und dabei keine Sauerei anrichten. Fegt hinter den Abbruchkolonnen her, streicht Wände, verlegt Fliesen, verputzt Tapeten, holt Lieferungen ab und räumt hinter euch auf, um nur mal den Anfang zu machen.

Wettstreitende Hausumgestaltungen – Neuer PvP-Modus: Ein brandneuer Spieler-gegen-Spieler-Modus, in dem euer Team von Renovierern gegeneinander antritt! Wetteifert darum, so viele Aufgaben wie möglich zu erledigen, aber stört auch die anderen Teams bei jedem Schritt des Weges. Verschiedene Gameplay-Modifikatoren werden jeden auf Trab halten und können in verschiedenen Kombinationen für bis zu 4 Spieler gespielt werden, z.B. 1v1, 2v2, 1v2v1, 1v1v1, 1v1v1v1, etc.

Touch Up The Outdoors – Inklusive aller DLC: Die Tools Up! Ultimate Edition enthält alle 45 Level des Gartenparty-DLCs. Taucht ein in Levels, die in den Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst angesiedelt sind, während eure Außenrenovierungs-Crew Terrassen umgestaltet, Bäume pflanzt, Rasenflächen auf Vordermann bringt und sich mit ein paar lästigen Waschbären oder Maulwürfen herumschlägt. Jedes Paket mit jahreszeitlich bedingten Levels enthält neue Mechanismen, Einstellungen und einen mächtigen Bosskampf am Ende!