Tormented Souls: Launch-Trailer zum klassischen Survival-Horrorspiel

Der klassische Survival-Horror Tormented Souls ist endlich auf der Xbox Series X|S für 19,99 EUR erhältlich. Spieler dürfen sich auf klassischen Survival-Horror mit festen Kamerawinkeln freuen, angelehnt an Silent Hill und Resident Evil.

Tormented Souls für 19,99 Euro im Microsoft Store kaufen

Einen kleinen Eindruck der Schrecken, die auf die Spieler warten, gibt es im Launch Trailer:

Tormented Souls erzählt die Geschichte von Caroline Walker, die in einem verlassenen Herrenhaus niedergeschlagen wird und nackt und alleine in einer Badewanne, angeschlossen an medizinische Geräte, erwacht. Mit selbstkreierten Waffen und durch das Lösen von kniffligen Rätseln müssen die Spieler den Weg nach draußen finden.

Tormented Souls erschien bereits digital für PC und PlayStation 5 sowie als physische Version für PlayStation 5. Die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgt.