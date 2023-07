TT Isle of Man: Ride on the Edge 3: Entwickler stehen Rede und Antwort

Die Entwickler von TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 sammelten Fragen der Community, um diese in einem Video zu beantworten.

Seit Mai rast ihr in TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 mit einem rasenden Tempo um die Isle of Man. Das Entwicklerteam des Motorradrennspiels sammelte in der Zwischenzeit Fragen aus der Community, um euch diese ausführlich in einem Video zu beantworten.

Fans des Spiels werden enttäuscht sein, dass es für Online-Rennen keine Beobachten-Funktion oder einen Koop-Modus für die offenen Rennen geben wird.

Gerade die Änderungen durch den letzten Patch zu TT Isle of Man Ride on the Edge 3 sind ein zentrales Thema in diesem QA.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ist derzeit im Microsoft Store reduziert, für 41,99 Euro statt 59,99 Euro, dürft ihr auf eurer Xbox Series X/S und Xbox One auf das Bike steigen.