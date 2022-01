UK Charts: Mario Kart 8 Deluxe entthront FIFA 22

Die letzten UK Charts für das Jahr 2021 wurden ohne eine große Überraschung veröffentlicht. FIFA 22 wurde von Mario Kart 8 Deluxe entthront und landet nach mehreren Wochen auf Platz eins auf dem zweiten Platz. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales lag in der Vorwoche noch auf dem fünften Platz, hat sich aber auf den vierten Platz geschwungen, da 96 Prozent der verkauften Exemplare die PlayStation 5-Version sind.

Call of Duty: Vanguard, das sich auf den Sony-Plattformen nach wie vor am besten verkauft, fällt um einige Plätze auf den fünften Platz zurück. Assassin’s Creed Valhalla macht einen großen Sprung zurück in die Top 10 und steigt vom 15. auf den neunten Platz auf – und verkauft sich ebenfalls am besten auf PlayStation 5.

Top Ten UK Charts KW 52/2021

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Pokémon Brilliant Diamond Minecraft (Switch) Just Dance 2022 Assassin’s Creed Valhalla Mario Party Superstars