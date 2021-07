Warframe: The New War, Cross-Save, Cross-Play und mehr

Warframe erhält mit The New War eine neue Erweiterung. Dazu wurde die Unterstützung von Cross-Saves Cross-Play und mehr angekündigt.

Das Next-Gen-Kapitel von Warframe vereint Planeten, Plattformen und Spieler im All-Out-Krieg mit gleichzeitigen Veröffentlichungen, Cross-Save und Cross-Play und in einer Story-getriebenen Inhaltserweiterung, The New War.

Der preisgekrönte Entwickler und Publisher Digital Extremes (DE) hat auf der TennoCon 2021 im Rahmen eines interaktiven Preview-Events, das live auf Twitch übertragen wurde, bekannt gegeben, dass die mit Spannung erwartete storybasierte Erweiterung The New War für Warframe noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Während des TennoLive-Segments erfuhren die Spieler, dass alle zukünftigen Updates, einschließlich der Veröffentlichung von The New War, gleichzeitig für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen werden. Den ganzen Tag über schalteten sich Zuschauer aus der ganzen Welt ein, um alles rund um Warframe während der 6. und jährlichen Spieler-Convention TennoCon zu feiern, bei der mehrere Stunden lang Inhalte enthüllt wurden, zahlreiche Ingame-Gegenstände, ein Ingame-Relay-Event und eine umfangreiche Gameplay-World-Reveal von The New War stattfanden.