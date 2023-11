Warner Bros. Games: In Zukunft mehr Live-Service-Spiele geplant

Heute sollen Spieler möglichst viel Zeit in Videospielen verbringen, regelmäßig wiederkommen und weiteres Geld in einen Titel investieren. Auch Warner Bros Games will in den Bereich der Live-Service-Spiele vordringen.

Bei der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das letzte Quartal sprach Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav von seinem Vorhaben, bei WB Games den Schwerpunkt auf diese Art von Spielen zu legen. Ziel sei einer Förderung des Engagements zur Monetarisierung in längeren Zyklen und auf einem höheren Niveau.

Zaslav sagte: „Unser Fokus liegt auf der Umwandlung unserer größten Franchises von weitgehend Konsolen- und PC-basiert mit drei- bis vierjährigen Veröffentlichungszeitplänen hin zu mehr Always-on-Gameplay durch Live-Dienste, Multiplattform- und Free-to-Play-Erweiterungen mit dem Ziel, dass mehr Spieler mehr Zeit auf mehr Plattformen verbringen. Letztendlich wollen wir das Engagement und die Monetarisierung von längeren Zyklen und auf höherem Niveau vorantreiben. Wir haben spezifische Fähigkeiten gesetzt. Wir befinden uns derzeit in der Skalierungsphase und sehen erhebliche Möglichkeiten, größere Einnahmen nach dem Kauf zu generieren.“

Im nächsten Jahr wird mit Suicide Squad: Kill the Justice League ein solches Live-Service-Spiel erscheinen. Es bleibt abzuwarten, wie die Spieler das Modell annehmen werden.