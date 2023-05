Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav hat in der Geschäftskonferenz zum ersten Quartal 2023 ein neues Superman-Spiel angedeutet.

In einer kürzlich abgehaltenen Geschäftskonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 äußerte sich Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav über die Möglichkeiten, die hauseigenen Marken in allerlei Formen der interaktiven Unterhaltung umsetzen zu können.

Als Beispiel dafür, wie die IPs des Unternehmens in Zukunft in Filmen und Spielen aufgehen könnten, zog Zaslav das im Februar veröffentlichte Hogwarts Legacy heran. In diesem Kontext kommt er auch auf den neuen Superhelden-Film Superman: Legacy zu sprechen:

„Wir haben ein sehr gutes Gaming-Geschäft mit elf verschiedenen Studios und einer wirklich talentierten Belegschaft.“ „Wenn man sich Hogwarts Legacy anschaut, liegt ein großer Teil des Erfolgs dieses Spiels darin, dass man sich darauf einlässt. Wenn man ein Spieler ist, geht man in das Spiel und ist in dieser Welt. Das ist eine Art neues Konzept. Früher waren es Spiele und das Erzählen von Geschichten, und jetzt ist es sehr schwierig zu verstehen, was die Definition des Metaversums ist.“ „Wenn wir ein Produkt bei Max oder HBO auf den Markt bringen, und wenn wir ein Spiel haben, dann gehört das Spiel uns, aber jetzt gibt es dieses Zwischending. Es kann sein, dass wir in den nächsten Jahren einen Superman-Film herausbringen und die Leute verbringen mehr Zeit damit und es gibt mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, sich in der Welt und im Universum von Superman aufzuhalten.“