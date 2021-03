Wasteland 3: Angekündigtes Update enthält dutzende neue Skins und Assets

Bereits vor einigen Tagen wurde von inXile Entertainment für Wasteland 3 der aktuelle Patch 1.3.3 angekündigt. Versprochen wurden neben neuen Features, Optimierungen und Bugfixes auch einige „kosmetische Verbesserungen“.

Nun wurden weitere Details zum Patch veröffentlicht. Die Entwickler kündigen neue Skins an – Tattoos, Narben und Helme – und zeigen dazu auf Twitter auch gleich hochauflösende Renderings:

We're adding just shy of two-dozen new character customization options in Patch 1.3.3; including tattoos, scars, and helmets.

Here's a peek at some high-res renders for a few of the new options you'll be able to shove your skull into. pic.twitter.com/drbUaGcoE3

— Wasteland ☢️ (@Wasteland) February 26, 2021