Watch Dogs Legion: Zombie-Modus bringt Legion of the Dead nach London

Watch Dogs: Legion bekommt mit Legion of the Dead seinen eigenen Zombie-Modus, der sich derzeit in der Alpha-Phase auf dem PC befindet.

IGN hat ein 21 minütiges Gameplay-Video zu Watch Dogs: Legion of the Dead veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen neuen Online-PvE-Modus für Watch Dogs: Legion, der sich auf dem PC derzeit in der Alpha-Phase befindet.

Wie der Name schon vermuten lässt, müsst ihr euch in diesem Rogue-Lite als „Überlebender“ gegen die heranschleichende Bedrohung durch Untote und nicht ganz so Untote behaupten, die das neu gestaltete London durchstreifen.

Im Einzelspielermodus oder mit bis zu vier Freunden im Koop-Modus müsst ihr eine Strategie entwickeln, um den Extraktionspunkt zu erreichen. Auf dem Weg dorthin müsst ihr dabei so viele Vorräte wie möglich sammeln. Dabei helfen euch Fähigkeiten wie der Bienenschwarm, um Feinde zu dezimieren, den AR Cloak, um Bedrohungen zu entkommen und ein Kampf-Spider-Bot, der zum Schutz mit einem Geschützturm ausgestattet ist.

Die Spielszenen zum neuen Watch Dogs: Legion of the Dead Zombie-Modus gibt es hier: