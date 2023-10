Windjammers 2: Kostenlose neue Inhalte und Features verfügbar

Autor:, in / Windjammers 2

Der Frisbee-Amateur-Verein Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) hat ein großes neues Update für den Kulthit Windjammers 2 veröffentlicht, das ab sofort auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|SPC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Game Pass und PC Game Pass spielbar ist.

Das kostenlose Update erweitert das Spiel um “How To Play”- und Übungsmodi, neue Online-Features wie Lobbies und das heiß erwartete vollständige Crossplay und fügt der Charakterauswahl die Androidin Jamma GX03 und die polnische Jammerin Anna Szalinky hinzu.

Jamma GX03 feiert ihr Debüt in der Flying Power Disc Federation mit Stil – die Androidin punktet durch ausgewogene Stärke und Geschwindigkeit und ist in jeder Situation eine gute Wahl. Der Sponsor Todemu erschuf Jamma GX03, um sinkenden Einschaltquoten entgegenzuwirken. Sie überstieg jedoch alle Erwartungen und wurde nicht nur schnell zum Publikumsliebling, sondern läutete auch ein neues Zeitalter des Windjamming-Sports ein.

Ebenfalls neu dabei ist Anna Szalinky aus Polen. Das Waisenkind wuchs in einem Zirkus auf, wo sie ihre enorme Stärke erlangte. Seit sie aus dem Zirkus fortgelaufen ist, beeindruckt sie auf dem Feld als langsame, aber unaufhaltbar starke Kontrahentin. Sie nutzt das Rampenlicht ihrer neuen Karriere, um sich für Tierrechte einzusetzen und gegen Zirkusse vorzugehen, die ihre Tiere misshandeln.

Begebt euch mit diesen neuen Charakteren in die beiden neuen Modi von Windjammers 2:

Lektionen und Training. Die Lektionen bringen euch Stück für Stück alle Moves bei und ermöglichen dabei tiefe Einblicke in die Bewegungs- und Wurf-Optionen. Im Training werden euch eine Vielzahl an Einstellungen an die Hand gegeben, mit denen ihr die Computer-Gegner*innen feinjustieren könnt, bevor ihr gegen sie trainiert.

Doch damit nicht genug! Das Update bringt auch neue Online-Features mit sich: Lobbies und Crossplay. Erstellt eine Lobby, der andere Spieler*innen mit einem Passwort beitreten können und veranstaltet das ultimative Turnier, das ihr dank der unterschiedlichen Anpassungsoptionen ganz auf die Bedürfnisse eurer Gruppe anpassen könnt. Dank Crossplay können nun Spieler*innen auf Nintendo Switch und PlayStation zu den Jammer*innen auf Steam und Xbox in Online-Matches hinzustoßen. Endlich können wirklich alle, unabhängig von ihrer Plattform, gegeneinander antreten.

Das Online-Ranking wird mit dem Update zurückgesetzt, Ruhm und Ehre sind also wieder zum Greifen nah, schnappt euch die Disk und steigt im Ranking auf!

Cyrille Imbert, CEO von Dotemu, sagte: “Nach dem Launch von Windjammers 2 und dem großen Rückhalt in der Community wollten wir etwas zurückgeben und die Spieler*innen durch das Hinzufügen von Inhalten, nach denen alle gefragt hatten, weiter unterstützen. Es hat länger gedauert, als erwartet, aber trotz aller Schwierigkeiten haben wir nicht aufgegeben und können endlich das anbieten, wonach Spieler*innen gefragt hatten, um den kompetitiven Aspekt des Spiels voll zu genießen. Wir freuen uns zudem sehr, mit diesem komplett kostenfreien Update 2 einzigartige Charaktere zum Spiel hinzuzufügen, sodass man damit die neuen Stages ausprobieren kann.”

Tomo Adachi, Game Designer des ursprünglichen Windjammers bei PAON DP Inc, kommentierte: “Dank des Enthusiasmus des Dotemu-Teams, können wir endlich die neuen Features, auf die ihr gewartet habt, zu WJ2 hinzufügen. Wir sind sehr zufrieden und dem Dotemu-Team sehr dankbar. Die neuen Modi, Lektionen und Training, ermöglichen es sowohl Einsteiger*innen, als auch fortgeschrittenen Spieler*innen, mit anpassbaren Schwierigkeitsgraden, immer weiter zu üben. Das Dotemu-Team hat mühevoll eine Vielzahl an Steuerungs- und Bewegungsoptionen erschaffen, die euch wieder einmal begeistern werden und alle davon überzeugen werden, dass Windjammers 2 ein starkes und tiefgreifendes Spiel ist. Die lange erwartete Lobby-Funktion wurde ebenfalls hinzugefügt und dank Crossplay kann man gegen eine noch größere Menge an Spieler*innen antreten. Zusammen mit der Einführung zweier neuer, starker Charaktere mit noch nie dagewesenen Special Moves wird Windjammers 2 als eSport sicherlich noch aufregender. Wir freuen uns sehr darauf, dieses Update mit allen auf der ganzen Welt zu spielen. Lasst uns gemeinsam Spaß haben!”

Windjammers 2 ist eine Weiterentwicklung des Arcade-Klassikers und verbindet rasante Power-Disc-Matches mit zugänglichen Mechaniken und einer angenehmen Spieltiefe. So entsteht ein zugänglicher, kompetitiver Sport, der sich gleichermaßen für entspannte Runden und professionelle Turniere eignet. Handgezeichnete 2D-Animationen verleihen der Action einen unverwechselbaren Charme und machen Windjammers 2 beim Spielen und beim Zuschauen zum großen Spaß!