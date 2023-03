Wo Long: Fallen Dynasty: So bezwingt ihr Fengxi in die Knie

In diesem Video zu Wo Long: Fallen Dynasty zeigen wir euch, wie ihr Fengxi besiegen könnt und worauf ihr achten müsst.

In Wo Long Fallen: Dynasty erwartet euch in jeder Stage eines Levels ein finaler Boss. Dieser ist der krönende Abschluss der und die Erzählung der Story von Wo Long: Fallen Dynasty.

Könnt ihr den Aufstand aufhalten? Dazu müsst ihr auch Fengxi besiegen, der euch in der zweiten Stage auf dem Hauptschlachtfeld „Zwei große Helden“ herausfordert. Wie ihr am besten gegen Fengxi besteht, haben wir für euch in einem Video festgehalten.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird. Update: ab Monaco, im Regen, könnt ihr sogar die Fahrer hören.