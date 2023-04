KOEI TECMO Europe und der Entwickler Team NINJA geben bekannt, dass von ihrem düsteres Drei-Reiche-Action-RPG Wo Long: Fallen Dynasty, weltweit über 1 Million Einheiten verkauft wurden.

Die Gesamtverkäufe sind eine Kombination aus physischen und digitalen Einheiten für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über Windows und Steam.

Darüber hinaus hat die Gesamtzahl der Spieler, einschließlich Xbox Game Pass und PC Game Pass, jetzt die 3,8 Millionen überschritten!

Der Accolades-Trailer kann hier angesehen werden:

Das Spiel wurde von Team NINJA entwickelt, dem Studio hinter der beliebten Nioh-Serie, die sich weltweit bereits mehr als 7 Millionen Mal verkauft hat.

Wo Long: Fallen Dynasty spielt zur Zeit der späteren Han-Dynastie und zeigt eine Version der Drei Reiche, die von Chaos und Zerstörung heimgesucht wird.

Mit einer kaiserlichen Dynastie am Rande des Zusammenbruchs liegt es in der Hand eines namenlosen Milizsoldaten, siegreich aus diesen harten Schlachten hervorzugehen. In den Turbulenzen der Drei Reiche trifft man nicht nur auf unzählige Dämonen, sondern auch auf einige der mächtigsten und furchterregendsten Krieger der Geschichte, wie Liu Bei, Cao Cao und Sun Jian.

Um die Widrigkeiten zu überwinden, müssen Spieler ihre innere Stärke erwecken, indem sie den fließenden Schwertkampf der chinesischen Kampfkünste meistern, Zaubersprüche basierend auf den fünf Phasen (Elementen) wirken und sogar göttliche Bestien beschwören.

Zusätzlich zu einer Reihe von kostenlosen Updates wird in den kommenden Monaten eine Auswahl von DLC-Packs erhältlich sein. Das DLC-Paket „Kampf von Zhongyuan“ wird voraussichtlich im Juni erscheinen, zwei weitere spezielle DLC-Pakete werden folgen.