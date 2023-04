Autor:, in / World of Tanks

Das Warhammer 40.000-Universum trifft auf World of Tanks Modern Armor für die neue Saison „Gladiatoren“.

Es beginnt ein Konflikt kosmischen Ausmaßes, wenn im Rahmen der aktuellen epischen Saison, Gladiatoren, die Action von Warhammer 40 000 und World of Tanks Modern Armor aufeinanderprallen.

Während dieses imperiumsgroßen Events können Spieler fünf neue Premium-Panzer, die vom Warhammer 40.000-Universum inspiriert sind, zwei neue 3D-Heldenkommandanten (Volusad Thassius von den Ultramarines und Patricia Laserian von den Schwestern der Schlacht) und sechs neue 2D-Standardkommandanten erhalten.

Dadurch ergibt sich für die Spieler eine einmonatige, zweistufige Herausforderung gegen die Mächte des Chaos oder gegen die Orks. Das Warhammer 40.000-Event für World of Tanks Modern Armor beginnt am 2. Mai und läuft bis zum 6. Juni 2023.

In World of Tanks Modern Armor feiert der schwere Panzer Leman Russ sein triumphales Debüt, ein monströser mechanisierter Panzer, der exklusiv für die Konsolenversion entwickelt wurde. Benannt nach dem Primarchen der Space Wolves Legion, wurde der Leman Russ-Panzer in Zusammenarbeit mit Games Workshop entwickelt und umgesetzt.

All dies bereitet die Bühne für eine einmonatige Operation mit zwei Abschnitten gegen die Mächte des Chaos und die Orks. In diesem riesigen Community-Event mit zwei Abschnitten können sich Panzerkommandanten entweder den Space Marines oder den Schwestern der Schlacht anschließen.

Im zweiten Abschnitt haben sie dann die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Sie können sich dann mit anderen Spielern rund um den Globus zusammenschließen, um gegen die Orks und die Mächte des Chaos zu kämpfen. Wenn ihr die Orks zerstört, werden die Ork-Inhalte allen Spielern zugänglich gemacht (zum Kauf oder als Belohnung); dasselbe gilt für die Streitkräfte des Chaos und ihre Inhalte im Spiel.

Für die Vertonung der neuen 3D-Heldenkommandanten ist der bekannte Regisseur Jason Baughan (Hitman 2, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Fable: The Journey) verantwortlich. Unter seiner Leitung wurden 330 Dialogzeilen für die Kommandanten Volusad Thassius von den Ultramarines und Patricia Laserian von den Schwestern der Schlacht) eindrucksvoll mit Leben gefüllt, um den Spieler mitzureißen und den passenden Ton für das Warhammer 40.000-Universum zu bestimmen.

„Ich bin in jeder Hinsicht stolz auf dieses Projekt, aber wenn ich nur einen Aspekt hervorheben müsste, dann wäre es die Sprachausgabe für die Kommandanten. Wir haben für uns selbst eine neue Messlatte in Bezug auf die Qualität gesetzt: Zu hören, wie euer Ultramarine-Kommandant oder eure Battle Sister-Kommandantin euren Sieg im Kampf preist, hebt das Spielerlebnis wirklich an“, sagt Daniel Burr, Live Game Director für World of Tanks Modern Armor.

Zusätzlich zum schweren Leman Russ-Panzer kommt die Macht von Warhammer 40.000 auch in World of Tanks Modern Armor mit neuen fraktionszugehörigen Panzern: dem Jagdpanzer Nemesis, dem leichten Panzer Teefbreaka, dem mittleren Panzer Reaper’s Scythe und dem mittleren Panzer Ignis Purgatio.

Mehr Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Seite. Hier gibt es dazu einen Trailer zu sehen: